السفارة الأمريكية: نعمل على تقوية الروابط مع القاهرة من خلال السينما

أكدت السفارة الأمريكية بالقاهرة، أنها عملت منذ سنوات عديدة على تقوية الروابط بين صناعة السينما المصرية والأمريكية، مشيرة إلى أن من أهم جهودها لتحقيق هذه الغاية برنامج جلوبال ميديا ميكرز (GMM).



وأوضحت السفارة في بيان، الخميس، أن البرنامج هو مبادرة للتبادل الثقافي لإرسال صناع الأفلام من مصر والمنطقة إلى لوس أنجلوس للمشاركة في برنامج مكثف لمدة 6 أسابيع.



وقالت السفارة إنه، وخلال هذه المدة، يطور صانعو الأفلام مشاريعهم تحت إشراف كبار ممثلي صناعة الأفلام في الولايات المتحدة حيث كان من دواعي سرورنا هذا الأسبوع أن نرحب ببعض المرشدين الأمريكيين من برنامج GMM في القاهرة، للمشاركة في قمة صناع وسائل الإعلام العالمية، وتعزيز الروابط بين صانعي الأفلام والموزعين من البلدين.