تعرف على مناطق أعمال الصيانة بالطرق وبدائلها.. فيديو

أكد الرائد محمد الشربيني، مشرف بغرفة العمليات بالإدارة العامة للمرور، أن أعمال الصيانة أعلى الطريق الدائرى مازالت مستمرة، لاستبدال الفواصل على جانبى الطريق.



وأضاف «الشربيني» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» أن أعمال الصيانة تتم فى الفترة الليلية بالطريق الدائرى فى الوصلة أعلى الأتوستراد وحتى المريوطية لتغيير الفواصل، مفيدًا بأن الأعمال تبدأ يوميًا من الساعة 12 منتصف الليل وحتى الخامسة صباحًا ولمدة شهر.



وأوضح انه تم بدء إنشاء كوبرى طريق مصر إسكندرية الزراعى، ونصح باستخدام محور شبرا بنها الحر بديلًا عن الطريق، مؤكدًا أن أعمال الإنشاء ستسمر لمدة عام ونصف.

