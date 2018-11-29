تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم وغدا بالقاهرة والمحافظات.. فيديو

استعرض برنامج «صباح البلد» المُذاع على قناة «صدى البلد» اليوم، الخميس، تقريرًا خاصًا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم وغدا على مستوى محافظات الجمهورية.



وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي:



القاهرة: العظمى 26- الصغرى 14، وغدًا 24 للعظمى و14 للصغرى.



الإسكندرية: العظمى 24-الصغرى 14، والجمعة 22/15.



مطروح: العظمى 23- الصغرى 12، والجمعة 22/13.



الغردقة: العظمى 30، والصغرى 17، والجمعة 28 للعظمى و16 للصغرى.



شرم الشيخ: العظمى 28، والصغرى 19، وستستقر درجات الحرارة حتى بداية الأسبوع.



أسيوط: العظمى 31، والصغرى 16، والجمعة 29 للعظمى و14 للصغرى.



كفر الشيخ: العظمى 26، والصغرى 13، والجمعة 24 للعظمى و13 للصغرى.



أسوان: العظمى 31، والصغرى 16، والجمعة ستستجل درجات الحرارة 29 للعظمى بينما الصغرى تسجل 14 درجة.

