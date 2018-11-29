ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم وغدا بالقاهرة والمحافظات.. فيديو

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 09:46 ص
صدى البلد
آيات أحمد
استعرض برنامج «صباح البلد» المُذاع على قناة «صدى البلد» اليوم، الخميس، تقريرًا خاصًا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم وغدا على مستوى محافظات الجمهورية.

وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي:

القاهرة: العظمى 26- الصغرى 14، وغدًا 24 للعظمى و14 للصغرى.

الإسكندرية: العظمى 24-الصغرى 14، والجمعة 22/15.

مطروح: العظمى 23- الصغرى 12، والجمعة 22/13.

الغردقة: العظمى 30، والصغرى 17، والجمعة 28 للعظمى و16 للصغرى.

شرم الشيخ: العظمى 28، والصغرى 19، وستستقر درجات الحرارة حتى بداية الأسبوع.

أسيوط: العظمى 31، والصغرى 16، والجمعة 29 للعظمى و14 للصغرى.

كفر الشيخ: العظمى 26، والصغرى 13، والجمعة 24 للعظمى و13 للصغرى.

أسوان: العظمى 31، والصغرى 16، والجمعة ستستجل درجات الحرارة 29 للعظمى بينما الصغرى تسجل 14 درجة.
loading...

ترشيحاتنا

دراسة جديدة: المرأة تحصل على نصف دخل الرجل في أمريكا

صحة أسيوط: فحص مليون و796 ألف مواطن ضمن مبادرة 100 مليون صحة

عزل صلاح واستفاقة نيمار.. 5 عوامل سبب سقوط ليفربول الثالث بدوري الأبطال.. النادي الباريسي يخدع الريدز بتصريحات ما قبل المباراة ويتفوق في كل خطوطه

الزمالك يدخل معسكرا مغلقا اليوم

وزير الإنتاج الحربي: منتج مصري يحقق صدى عالميا في معرض إيديكس ..فيديو

بعد تبرع أميتاب باتشان للمزارعين.. نجوم العالم والجانب الإنساني في حياتهم.. براد بيت وأنجلينا جولى ينشآن مؤسسة Jolie-Pitt الخيرية لصالح القضايا الإنسانية.. وجورج كلونى يدعم مناهضة العنصرية بالسودان

مفاجآت وإمكانيات مبهرة يتيحها واتس أب.. تعرف عليها

صحف فرنسا تحتفل بفوز سان جيرمان على ليفربول

الإدارة العامة للمرور تواصل شن حملاتها على الطرق السريعة

فرنسيان يقرران تسمية مولودهما جريزمان مبابي.. والسلطات تحيل الأمر للنائب العام

تعرف على نصائح المرور لقيادة آمنة في الأمطار.. فيديو

حكم دفع المال من أجل الحصول على وظيفة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تكلفة إطلالات المشاهير خلال أسبوع.. ميلانيا ترامب تنافس نانسي عجرم وفيفي عبده.. صور

شرطة الآثار تحبط 3 محاولات للتنقيب حول معبد إدفو وتتوصل لكشف جديد.. صور

تكلفة إطلالة كيت ميدلتون الخيالية في ليستر.. صور

فساتين سهرة ساحرة من علامة Needle & Thread

الكثبان الرملية ثروة مهدرة وسط صحراء الوادي الجديد.. مقصد لسياحة السفاري وثروة قومية حال استغلالها ..صور

فيديو

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم وغدا بالقاهرة والمحافظات.. فيديو
تعرف على مناطق أعمال الصيانة بالطرق وبدائلها.. فيديو
المرور: الأمطار لا توثر على سير الحركة بطريق مصر إسكندرية الزراعى.. فيديو
تعرف على نصائح المرور لقيادة آمنة في الأمطار.. فيديو
وزير الإنتاج الحربي: منتج مصري يحقق صدى عالميا في معرض إيديكس ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟