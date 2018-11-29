الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية على تلك المناطق.. فيديو

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس يشهد استقرارًا اليوم على جميع أنحاء الجمهورية، موضحًا أن الجو معتدل نهارًا وبارد ليلًا.



وأضاف "عبد العال"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، الخميس، أن فرص سقوط الأمطار تزداد بدءًا من الغد على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وحلايب وشلاتين والوجه البحري، وقد تصل إلى حد السيول والأمطار الرعدية.



وأشار رئيس هيئة الأرصاد الجوية إلى أن هناك نشاطا فى حركة الرياح غدًا على جميع أنحاء الجمهورية مما يثير الأتربة، لافتًا إلى أن هناك تنسيقا تاما بين الهيئة والمرور وجميع المحافظات.

