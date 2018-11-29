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فن

نهال نبيل: التعاون مع أخي أضاف لي مفاجأة.. فيديو

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 03:59 م
صدى البلد
سعيد فراج - تصوير: علي الخشاب
قالت الفنانة نهال نبيل، إنها اتفقت مع أخيها الموزع الموسيقي خالد نبيل، على عمل شكل مختلف في ألبومها الجديد "مفاجأة" الذي طرحته مؤخرًا ليكونا فريق عمل واحدا في الألبوم.

وأضافت "نبيل"، في ندوتها بموقع "صدى البلد"، أن هناك روح تعاون بينها وبين أخيها، وهذا صعب توافره مع أي موزع آخر لأنها شخصية دقيقة في عملها وهو كذلك، مؤكدة أنه لو لم يكن أخيها لأختارت التعاون معه أيضًا.

وأشارت إلى أن أعمال أخيها مع كبار النجوم مثل نوال الزغبي ووائل جسار وغيرهم تجعلها تهتم بالعمل معه، لافتة إلى أنه أضاف لها كثيرًا في الألبوم، وحرص على التنوع في الـ10 أغانٍ وتقديمهم بشكل مختلف.
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