برلماني: أزمة السيول تتطلب استراتيجية لرفع كفاءة البنية التحتية وتطهير المخرات

طالب النائب عبد الوهاب خليل، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان محافظة الجيزة، بالإعلان عن خطتها لمواجهة السيول، وخطة التعامل مع الأزمات والتنسيق بين هيئة الأرصاد والمحافظات المتوقع أن تشهد مخاطر للسيول، لافتا إلى أن محافظة الإسكندرية من تلك التي تشهد تقلبات في الطقس.



وأشار عضو مجلس النواب إلى ضرورة التنسيق بين كل الوزارات المعنية بهذا الأمر، مشيدا بالجهود التى بذلتها الحكومة في الآونة الأخيرة من أجل رفع كفاءة الكثير من الطرق فى مختلف أنحاء الجمهورية، مشددًا على ضرورة تفعيل الخط الساخن لتلقى شكاوى وبلاغات المواطنين حول الأمطار والسيول في جميع المحافظات بالتنسيق مع غرف العمليات بدواوين المحافظات من أجل سرعة التحرك وتفادى الوقوع في أزمة.



وأكد عضو لجنة الإسكان، فى بيان اليوم الخميس، أن أزمة السيول تتطلب استراتيجية تعتمد على آليات منها رفع كفاءة البنية التحتية، تطهير مخرات السيول ومساراتها، وتشديد الرقابة على المحليات من أجل متابعة الأوضاع بصورة مستمرة ومواجهة أي مخاطر حتى لا تقع كارثة نحن فى غنى عنها.