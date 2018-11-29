ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

برلماني: أزمة السيول تتطلب استراتيجية لرفع كفاءة البنية التحتية وتطهير المخرات

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 11:17 ص
السيول
السيول
ماجدة بدوي
طالب النائب عبد الوهاب خليل، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان محافظة الجيزة، بالإعلان عن خطتها لمواجهة السيول، وخطة التعامل مع الأزمات والتنسيق بين هيئة الأرصاد والمحافظات المتوقع أن تشهد مخاطر للسيول، لافتا إلى أن محافظة الإسكندرية من تلك التي تشهد تقلبات في الطقس.

وأشار عضو مجلس النواب إلى ضرورة التنسيق بين كل الوزارات المعنية بهذا الأمر، مشيدا بالجهود التى بذلتها الحكومة في الآونة الأخيرة من أجل رفع كفاءة الكثير من الطرق فى مختلف أنحاء الجمهورية، مشددًا على ضرورة تفعيل الخط الساخن لتلقى شكاوى وبلاغات المواطنين حول الأمطار والسيول في جميع المحافظات بالتنسيق مع غرف العمليات بدواوين المحافظات من أجل سرعة التحرك وتفادى الوقوع في أزمة.

وأكد عضو لجنة الإسكان، فى بيان اليوم الخميس، أن أزمة السيول تتطلب استراتيجية تعتمد على آليات منها رفع كفاءة البنية التحتية، تطهير مخرات السيول ومساراتها، وتشديد الرقابة على المحليات من أجل متابعة الأوضاع بصورة مستمرة ومواجهة أي مخاطر حتى لا تقع كارثة نحن فى غنى عنها.
loading...

ترشيحاتنا

عادل مصطفى يقود تدريبات خاصة لثنائي الأهلي

إسرائيل تخفض تمثيلها الدبلوماسي في تركيا

مفاجأة بشأن المهندس المصري المحكوم عليه بالإعدام في السعودية

الأرصاد: استقرار في الأحوال الجوية.. وفرص لسقوط الأمطار

بيع أكثر من 290 ألف كراسة شروط للإسكان الاجتماعى يتصدر صباح البلد

صحف فرنسا تحتفل بفوز سان جيرمان على ليفربول

سيد عبد الحفيظ: لا يهمني من يتصدر الدوري الآن والعبرة بالخواتيم

3 وصفات ذهبية لعلاج حموضة المعدة الشديدة بديلة للفوار

الأهلي يذبح عجلا للتخلص من النحس .. صور

وزير الإنتاج الحربي: منتج مصري يحقق صدى عالميا في معرض إيديكس ..فيديو

يوسف العبد: 20 غرزة للطبيب البيطري رافض ذبح الماشية المصابة بالسل

بيع سلم برج إيفل في مزاد علني.. والمشتري يدفع ثمنا خياليا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تكلفة إطلالات المشاهير خلال أسبوع.. ميلانيا ترامب تنافس نانسي عجرم وفيفي عبده.. صور

شرطة الآثار تحبط 3 محاولات للتنقيب حول معبد إدفو وتتوصل لكشف جديد.. صور

تكلفة إطلالة كيت ميدلتون الخيالية في ليستر.. صور

فساتين سهرة ساحرة من علامة Needle & Thread

الكثبان الرملية ثروة مهدرة وسط صحراء الوادي الجديد.. مقصد لسياحة السفاري وثروة قومية حال استغلالها ..صور

فيديو

بيع أكثر من 290 ألف كراسة شروط للإسكان الاجتماعى يتصدر صباح البلد
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم وغدا بالقاهرة والمحافظات.. فيديو
تعرف على مناطق أعمال الصيانة بالطرق وبدائلها.. فيديو
المرور: الأمطار لا توثر على سير الحركة بطريق مصر إسكندرية الزراعى.. فيديو
تعرف على نصائح المرور لقيادة آمنة في الأمطار.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟