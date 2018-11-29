المعجنة ماتينيه أيام الجمعة والأحد بناء على طلب الجمهور‎

قال الفنان يوسف إسماعيل، مدير فرقة المسرح القومي التابعة للبيت الفني للمسرح، إن الفرقة قررت أن يكون يومي الجمعة والأحد من كل أسبوع حفلات ماتينيه للعرض المسرحي "المعجنة"، وذلك في تمام السابعة مساء، وابتداءً من يوم الجمعة المقبل.





ويستمر العرض -بحسب بيان اليوم الخميس- باقي أيام الأسبوع في موعده في تمام التاسعة مساء ماعدا الأربعاء على المسرح القومي بالعتبة وذلك بناء على رغبة الجمهور، وتيسيرا عليه في موسم الدراسة.





وعرض "المعجنة" جرى افتتاحه منتصف شهر نوفمبر الجاري، ويلقي العرض إقبالا جماهيريا ملحوظا منذ افتتاحه.



