ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

المعجنة ماتينيه أيام الجمعة والأحد بناء على طلب الجمهور‎

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 11:18 ص
صدى البلد
سعيد فراج
قال الفنان يوسف إسماعيل، مدير فرقة المسرح القومي التابعة للبيت الفني للمسرح، إن الفرقة قررت أن يكون يومي الجمعة والأحد من كل أسبوع حفلات ماتينيه للعرض المسرحي "المعجنة"، وذلك في تمام السابعة مساء، وابتداءً من يوم الجمعة المقبل. 

ويستمر العرض -بحسب بيان اليوم الخميس- باقي أيام الأسبوع في موعده في تمام التاسعة مساء ماعدا الأربعاء على المسرح القومي بالعتبة وذلك بناء على رغبة الجمهور، وتيسيرا عليه في موسم الدراسة. 

وعرض "المعجنة" جرى افتتاحه منتصف شهر نوفمبر الجاري، ويلقي العرض إقبالا جماهيريا ملحوظا منذ افتتاحه. 

المعجنة تأليف سامح مهران، بطولة ناصر شاهين، إيمان رجائي، هايدي عبد الخالق، مروان عزب، محمد العزيزي، أسماء عمر، الطفلة مريم اسلام، أشعار طارق علي، موسيقى وألحان أحمد حمدي رؤوف، إضاءة وديكور وأزياء صبحي السيد، استعراضات ميزو، إخراج أحمد رجب.
loading...

ترشيحاتنا

عادل مصطفى يقود تدريبات خاصة لثنائي الأهلي

طوارئ في بتروجيت استعدادا لمواجهة الأهلي بالدوري الممتاز

الأرصاد: استقرار في الأحوال الجوية.. وفرص لسقوط الأمطار

إسدال الستار على قضية طالبة التنمر في دمياط بالتصالح

صلاح محسن يخوض تدريبات خفيفة في الجيم بالأهلي

الزمالك يختتم استعداداته لمواجهة الاتحاد فى البطولة العربية

الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية على تلك المناطق.. فيديو

المنتخب المصري يتقدم عالميا لـ56 ويتراجع أفريقيا لـ8 خلال تصنيفات الفيفا

سيد عبد الحفيظ: لا يهمني من يتصدر الدوري الآن والعبرة بالخواتيم

حيثيات الحكم على 23 متهما في قضية كتائب أنصار الشريعة

النائبة الكويتية صفاء الهاشم تهاجم الوافدين مجددا: شحم زائد على الجهاز الإداري

مواطنو الدنمارك يعانون بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تكلفة إطلالات المشاهير خلال أسبوع.. ميلانيا ترامب تنافس نانسي عجرم وفيفي عبده.. صور

شرطة الآثار تحبط 3 محاولات للتنقيب حول معبد إدفو وتتوصل لكشف جديد.. صور

تكلفة إطلالة كيت ميدلتون الخيالية في ليستر.. صور

فساتين سهرة ساحرة من علامة Needle & Thread

الكثبان الرملية ثروة مهدرة وسط صحراء الوادي الجديد.. مقصد لسياحة السفاري وثروة قومية حال استغلالها ..صور

فيديو

بيع أكثر من 290 ألف كراسة شروط للإسكان الاجتماعى يتصدر صباح البلد
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم وغدا بالقاهرة والمحافظات.. فيديو
تعرف على مناطق أعمال الصيانة بالطرق وبدائلها.. فيديو
المرور: الأمطار لا توثر على سير الحركة بطريق مصر إسكندرية الزراعى.. فيديو
تعرف على نصائح المرور لقيادة آمنة في الأمطار.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟