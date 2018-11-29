تمكن ضباط مباحث قسم تنفيذ الأحكام بالقليوبية، من ضبط هاربين من أحكام مؤبد بشبين القناطر، وتم اتخاذ الإجراءات حيال المتهمين وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا بضبط "إسلام س ع" حاصل على معهد فنى صناعي ومحكوم عليه هارب في القضية رقم 1161 لسنة 2017م جنايات مركز شبين القناطر (استيلاء) كلي رقم 1136 لسنة 2017م بالسجن المؤبـد.



وضبط "احمد ش م" عاطل محكوم عليه هارب في القضية رقم 7191 لسنة 2013م جنايات قسم العبور (سرقة)، كلي رقم 5322 لسنة 2014م بالسجن المؤبد وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.