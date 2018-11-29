ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

ضبط هاربين من أحكام مؤبد بشبين القناطر

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 11:17 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إبراهيم الهوارى
تمكن ضباط مباحث قسم تنفيذ الأحكام بالقليوبية، من ضبط هاربين من أحكام مؤبد بشبين القناطر، وتم اتخاذ الإجراءات حيال المتهمين وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا بضبط "إسلام س ع" حاصل على معهد فنى صناعي ومحكوم عليه هارب في القضية رقم 1161 لسنة 2017م جنايات مركز شبين القناطر (استيلاء) كلي رقم 1136 لسنة 2017م بالسجن المؤبـد.

وضبط "احمد ش م" عاطل محكوم عليه هارب في القضية رقم 7191 لسنة 2013م جنايات قسم العبور (سرقة)، كلي رقم 5322 لسنة 2014م بالسجن المؤبد وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.
loading...

ترشيحاتنا

أزمة بين قطر وبريطانيا بسبب جريمة اغتصاب وحشية

مفاجأة بشأن المهندس المصري المحكوم عليه بالإعدام في السعودية

جنين شؤم .. احتفال لإعلان جنس المولود المنتظر يحرق ولاية ويخلف خسائر بملايين الدولارات

ارتفاع أسعار البترول قبيل اجتماع العشرين

فشل محادثات آستانة حول سوريا

أول تعليق من يورجن كلوب بعد هزيمة ليفربول أمام سان جيرمان

حكم دفع المال من أجل الحصول على وظيفة

وزير الكهرباء يهدد بفصل المسئولين عن التقديرات العشوائية لـ الفواتير

أجايي يبدأ تدريبات الكرة في الأهلي

سيد عبد الحفيظ: الأهلي يحتاج لاعبين أصحاب خبرات

إسدال الستار على قضية طالبة التنمر في دمياط بالتصالح

شاهد .. مروحيات عسكرية روسية تتدرب على عمليات إنزال في جبال طاجيكستان

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تكلفة إطلالات المشاهير خلال أسبوع.. ميلانيا ترامب تنافس نانسي عجرم وفيفي عبده.. صور

شرطة الآثار تحبط 3 محاولات للتنقيب حول معبد إدفو وتتوصل لكشف جديد.. صور

تكلفة إطلالة كيت ميدلتون الخيالية في ليستر.. صور

فساتين سهرة ساحرة من علامة Needle & Thread

الكثبان الرملية ثروة مهدرة وسط صحراء الوادي الجديد.. مقصد لسياحة السفاري وثروة قومية حال استغلالها ..صور

فيديو

بيع أكثر من 290 ألف كراسة شروط للإسكان الاجتماعى يتصدر صباح البلد
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم وغدا بالقاهرة والمحافظات.. فيديو
تعرف على مناطق أعمال الصيانة بالطرق وبدائلها.. فيديو
المرور: الأمطار لا توثر على سير الحركة بطريق مصر إسكندرية الزراعى.. فيديو
تعرف على نصائح المرور لقيادة آمنة في الأمطار.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟