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رياضة

الزمالك يختتم استعداداته لمواجهة الاتحاد فى البطولة العربية

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 11:16 ص
صدى البلد
منتصر الرفاعى
يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تدريباته اليوم بملعب عبداللطيف أبورجيلة بالقلعة البيضاء استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندرى فى إياب دور الـ16 لبطولة كأس الشيخ زايد.

وتقام المباراة فى السابعة مساء غدا الجمعة باستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس.

ويعلن السويسرى جروس المدير الفنى للزمالك عقب مران اليوم قائمة الفريق الأبيض التى ستخوض مواجهة الاتحاد السكندرى بحثا عن تحقيق الانتصار مثلما حدث فى لقاء الذهاب باستاد برج العرب.
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