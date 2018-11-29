طلاب جامعة المنوفية يشاركون بالفوج الثامن في مبادرة كل يوم جديد

انطلق الفوج الثامن من طلاب جامعة المنوفية لزيارة محطة مياه العاشر من رمضان، في إطار المبادرة التي أطلقتها وزارة التعليم العالي، بالتعاون مع وزراة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ بهدف تعريف شباب الجامعات بالمشروعات التنموية العملاقة التى تنفذها الدولة لغرس قيم حب العمل والقدرة على الإنجاز لديهم، والتي بدأتها الوزارة من أكتوبر الماضي وحتى نهاية العام الدراسى الحالى 2018 /2019.



أكد د. عبد الغفار حرص الوزارة على الوصول لأكبر عدد من شباب الجامعات المصرية على من خلال مبادرة كل يوم جديد لتعريفهم بالمشروعات التنموية العملاقة، والتى ستتم على مدار 3 أشهر يقوم خلالها طلاب الجامعات بزيارة أحد المشروعات القومية العملاقة التى تقوم الدولة بتنفيذها؛ بهدف إشراك الشباب فى خطط التنمية التى تسير عليها الدولة.



ومن جانبه استعرض عبد المنصف الرفاعي رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان ما تم تنفيذه في المدينة من مشروعات، حيث تعتبر من أكبر المدن الصناعية، وتحمل لقب قلعة الصناعة المصرية.



وأوضحت الدكتورة رشا معوض أحمد معاون نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن أن محطة مياه مدينة العاشر من رمضان، تُعد من أكبر المشروعات التى نفذت فى قطاع مياه الشرب خلال السنوات الأخيرة، وهي محطة عملاقة صممت على أحدث نظم محطات المياه فى العالم لتغذية المدن الجديدة، تبلغ طاقة المحطة الإنتاجية (٦٠٠ الف م٣/يوم) للمرحلة الأولى وجار البدء فى تنفيذ المرحلة الثانيه بطاقة ٦٠٠ الف م٣/يوم، ويتكون المشروع من (مأخذ – رافع – خطوط ناقلة – محطة).



وتفقد الطلاب مشروع الإسكان الاجتماعي للتعرف على آخر تطورات العمل فى الموقع، واستمعوا خلال جولتهم لشرح حول محطة مياه العاشر من رمضان ، والدور الذى تقوم به فى تغذية المدن الجديدة "مدينتى، الشروق، بدر"، بالإضافة إلى خليج السويس والعاصمة الإدارية الجديدة ؛ مما يساهم بدور فعال في خدمة هذه المدن.



كما أطلع الطلاب خلال جولتهم على ما تمتلكه المحطة من مقومات فنية، وأجهزة تكنولوجية على أعلى مستوى، والمساهمة الإيجابية التى تقوم بها ضمن سياسات وخطط الدولة للتنمية، مؤكدين على الأثر الذى تتركه هذه الزيارات فى تعزيز ثقتهم فى مستقبل بلدهم.



ومن جانبه أشار أحمد الشيخ رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير إلى أن مبادرة "كل يوم جديد" تستهدف تنظيم زيارات لطلاب الجامعات لـعدد من المشروعات القومية؛ لتعريف طلاب الجامعات المصرية بمدى التقدم في المشروع والخدمات التى توفرها الدولة للمواطنين، موضحًا أن المشروعات التى يقوم الطلاب بزيارتها خلال مبادرة هذا العام تبلغ 18 مشروعًا تنمويًا عملاقًا.

