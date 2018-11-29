مخطوطات نجيب محفوظ المفقودة.. ندوة بالجامعة الأمريكية

يقيم برنامج الثقافة العربية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، في الثامنة مساء السبت المقبل، محاضرة بعنوان "نجيب محفوظ: عن "الرواية المحرمة" والمخطوطات المفقودة".
وتناقش المحاضرة مخطوطات نجيب محفوظ المكتشفة حديثًا والجدل حول روايته الشهيرة أولاد حارتنا، ويتحدث في اللقاء الكاتب محمد شعير، مؤلف كتاب ""أولاد حارتنا: قصة الرواية المحرمة "، وذلك بالقاعة الشرقية، حرم الجامعة الأمريكية بالتحرير.
وتناقش المحاضرة مخطوطات نجيب محفوظ المكتشفة حديثًا والجدل حول روايته الشهيرة أولاد حارتنا، ويتحدث في اللقاء الكاتب محمد شعير، مؤلف كتاب ""أولاد حارتنا: قصة الرواية المحرمة "، وذلك بالقاعة الشرقية، حرم الجامعة الأمريكية بالتحرير.