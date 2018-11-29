مخطوطات نجيب محفوظ المفقودة.. ندوة بالجامعة الأمريكية

يقيم برنامج الثقافة العربية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، في الثامنة مساء السبت المقبل، محاضرة بعنوان "نجيب محفوظ: عن "الرواية المحرمة" والمخطوطات المفقودة".



وتناقش المحاضرة مخطوطات نجيب محفوظ المكتشفة حديثًا والجدل حول روايته الشهيرة أولاد حارتنا، ويتحدث في اللقاء الكاتب محمد شعير، مؤلف كتاب ""أولاد حارتنا: قصة الرواية المحرمة "، وذلك بالقاعة الشرقية، حرم الجامعة الأمريكية بالتحرير.

