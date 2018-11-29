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ديني

وزير الأوقاف يشكل لجنة عليا لضمان جودة العمل الدعوي بالوزارة

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 11:25 ص
صدى البلد
عبد الرحمن محمد
قرر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، تشكيل لجنة عليا لضمان الجودة بالوزارة برئاسة رئيس قطاع مكتب الوزير، تتبعها لجان فرعية تضم كوادر متخصصة من داخل الوزارة وخارجها وتكون غالبية أعضائها من خارج الوزارة وخارج هيئة الأوقاف.

تهدف اللجنة الجديدة وضع مقاييس جودة الأعمال بالوزارة والجهات التابعة لها فى المجالات التالية: المجال الأول: الدعوة وتجديد الخطاب الدينى، المجال الثاني: إدارة شئون وأعيان الوقف، المجال الثالث: الشئون المالية والإدارية والقانونية وخدمة المجتمع، المجال الرابع: مجالات النشر والتواصل الإلكتروني والحوار الحضارى والإنسانى.

وتعمل اللجنة من خلال اختيار نخبة وطنية متميزة ومتخصصة فى كل مجال من المجالات المذكورة للإفادة من خبراتهم فى قضايا الحوكمة ووضع مقاييس للجودة قابلة للقياس، وتقييم القائم منها والعمل على تحديثه وتطويره، والإسهام فى برامج التدريب والتأهيل ورفع الكفاءة، ومراقبة الأداء وتقييمه فى مختلف المجالات، قصد الارتقاء بمستوى الأداء والوصول به إلى أقصى درجات التميز والإبداع فى مختلف مجالات عمل الوزارة والجهات التابعة لها.

قال الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف: تجاوزنا النظرة الأحادية فى العمل التى كانت موجودة سابقا ونبنى على قاعدة ثابتة من النجاح منذ ما يزيد عن 5 سنوات لتلبية احتياجات المجتمع بكل فئاته بناء على متطلبات الخطاب الدينى الوسطى ونخدم الإنسانية من منطلق هدى رسول الإنسانية.

ولفت طايع، إلى أن كل قطاعات الأوقاف والجهات والهيئات التابعة لها وجميع المواقع التى يشغلها الوزير ويشرف عليها كل لا يتجزأ، وجميعها معنية بخدمة الإنسانية والمواطن حسب خطة الدولة وتوجيهها وفى الأساس تقديم خطاب دينى وسطي.

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