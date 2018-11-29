اليوم.. ندوة عن مرض السكر وتأثيرة على العين بنادي الجزيرة

ينظم نادي الجزيرة الرياضي بالزمالك اليوم في السابعة مساء ندوة بعنوان "مرض السكر وباء العصر الحديث".



يحاضر في الندوة الدكتور أحمد برادة أستاذ طب جراحة العين، ورئيس طب وجراحة العيون جامعة الأزهر سابقا ويتحدث عن مضاعفات مرض السكر على العين، وما طرق المتابعة والحفاظ على العين، كما يتحدث الدكتور هشام البرولوسى أستاذ أمراض الباطنة بجامعة القاهرة عن السكر وتأثيره على الجسد كاملة، وطرق العلاج الحديث، وكذلك طرق المتابعة الجيدة، وكيفية التعايش مع المرض.



ويختتم الدكتور عمر برادة طبيب العيون الندوة بالحديث عن طرق العلاج الحديثة لمضاعفات السكر على العين.