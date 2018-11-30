قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إن الطلاق في الإسلام من أبغض الحلال إلى الله تعالى، وهو الوسيلة الأخيرة التي يلجأ إليها الزّوجان بعد إجراء كافة المحاولات التي من شأنها إصلاح الحال بينهما، حيث يتم الاتفاق على الانفصال بينهما.





وأضاف جمعة، فى إجابته على سؤال «ما حكم التهديد بالطلاق؟»، أن الطلاق عقد لابد فيه من التنجيز وأن يكون حاضرًا قادرًا، فالتهديد بالطلاق ليس طلاقًا وبالرغم من أنه ليس طلاقًا فهو ليس من شيم الكرام.



