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ديني

حكم قراءة القراَن دون ارتداء الحجاب

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 01:01 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المرأة عند قراءتها للقرأن لا يشترط لها أن ترتدى الحجاب لعدم وجود دليل على وجوب ذلك.

وأضاف شلبي، فى إجابته على سؤال « ما حكم قراءة القرأن دون إرتداء حجاب؟»، أن إرتداء الحجاب أثناء قراءة القرأن من الأداب المتعلقة بقراءة القرأن لكنه ليس شرطا، ولكنه من الشرط أن يكون الإنسان على طهارة إذا كان سيمسك بالمصحف وأن يكون متوضأ فضلًا عن إستقبال القبلة وستر العورة، فإذا قرات المرأة القران من غير حجاب فتكون القراءة جائزة وصحيحة ولا شئ بها.

وأشار الى أنه كما يشترط لبس الحجاب فى الصلاة لا يشترط لبس الحجاب عند قراءة القرآن.
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