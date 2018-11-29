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برلمان

البرلمان ينظم دورة تدريبية لموظفي مجلس الشورى العماني

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 01:02 م
مجلس النواب
مجلس النواب
ماجدة بدوي
ينظم معهد التدريب البرلماني بمجلس النواب برنامجا تدريبيا، لوفد من الأمانة العامة لمجلس الشورى العماني، تحت عنوان "برنامج تعريفي" عن مجلس النواب المصري.. قراءة في آليات عمله".

ويعقد البرنامج خلال الفترة من 2 إلى 5 ديسمبر المقبل، وذلك بقاعة اللواء سامح سيف اليزل، والصالون الملحق بها ابتداء من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الثانية ظهرًا.

ومن المقرر أن يعاود مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال يوم 9 ديسمبر.
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