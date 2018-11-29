ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

تفاصيل عودة جثمان المصري المقتول فى السعودية.. والسلطات تتعقب الجانى للقصاص

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 01:02 م
المصري المقتول في
المصري المقتول في الرياض
سعيد العربي
أعربت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن شكرها للسفير ناصر حمدي، سفير مصر بالرياض، والدكتور إيهاب عبد الحميد، قنصل جمهورية مصر العربية بالرياض، لجهودهما الكبيرة واهتمامهما بمتابعة حادث المصري المقتول في الرياض، ويدعى "أ. ن"، يعمل حارس أمن بمزرعة بمدينة الرياض، مؤكدة أن الوزارة تتابع معهما لحظة بلحظة تفاصيل عودة جثمان المصري على نفقة الدولة دون تحمل أهله لأي نفقات، والذي يصل فجر السبت لمطار القاهرة الدولي.

وأكدت وزيرة الهجرة أن هناك متابعة مع الجانب السعودي لسير الإجراءات القانونية والتعرف على ملابسات الحادث والجهود الجارية للقبض على الجناة والقصاص منهم، وفقا للقانون السعودي الذي لا يتهاون في مثل تلك الجرائم.

وقالت "عبد الشهيد" إن تأخر شحن الجثمان يرجع إلى الانتهاء من تقرير الطب الشرعي السعودي عن سبب الوفاة، حرصا على حقوق المتوفى القانونية والمالية، حيث ذكر أنه "جرح نافذ في الصدر أدى إلى نزيف حاد مما أدى إلى موت مفاجئ".

وتهيب وزارة الهجرة بمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، التحقق من المعلومات من مصادرها الأصلية وعدم ترويج الشائعات.
loading...

ترشيحاتنا

عزل صلاح واستفاقة نيمار.. 5 عوامل سبب سقوط ليفربول الثالث بدوري الأبطال.. النادي الباريسي يخدع الريدز بتصريحات ما قبل المباراة ويتفوق في كل خطوطه

3 وصفات ذهبية لعلاج حموضة المعدة الشديدة بديلة للفوار

بيع سلم برج إيفل في مزاد علني.. والمشتري يدفع ثمنا خياليا

عام على القوة الغاشمة.. الرئيس وعد فأوفى.. السيسي والمصريون ينتصرون على الإرهاب في سيناء.. التنمية سلاح المصريين السري على أرض الفيروز و9 فبراير أحبطت مخططات جماعات الظلام في فصل سيناء عن الوطن

لأول مرة سوما تكشف عن مرضها وسبب غيابها السنوات الماضية .. فيديو

إزالة 16 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالإسكندرية.. صور

نور علي: نستحق الفوز على الجزيرة.. ومباراة العودة صعبة

سيناتور أمريكي يعرقل دعما أمنيا لـ إسرائيل بقيمة 38 مليار دولار

طريقة عمل شوربة لسان العصفور بالطماطم

مفاجآت وإمكانيات مبهرة يتيحها واتس أب.. تعرف عليها

منة فضالي تكشف سبب بكائها على الهواء

السيسي يمنح نور الشربيني وسام الجمهورية من الطبقة الأولى.. واللاعبة تعلق

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إزالة 16 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالإسكندرية.. صور

متحف الحضارة يستقبل 800 قطعة أثرية.. صور

تكلفة إطلالات المشاهير خلال أسبوع.. ميلانيا ترامب تنافس نانسي عجرم وفيفي عبده.. صور

شرطة الآثار تحبط 3 محاولات للتنقيب حول معبد إدفو وتتوصل لكشف جديد.. صور

تكلفة إطلالة كيت ميدلتون الخيالية في ليستر.. صور

فيديو

فيديوجراف| جهاز كشف الكذب يفضح جريمة قتل أم وأطفالها
لأول مرة سوما تكشف عن مرضها وسبب غيابها السنوات الماضية .. فيديو
عالم يناشد وزارة التعليم تدريس اللغة الهيروغليفية في المدارس.. فيديو
بيع أكثر من 290 ألف كراسة شروط للإسكان الاجتماعى يتصدر صباح البلد
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم وغدا بالقاهرة والمحافظات.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟