مجازاة 58 من العاملين بمستشفى مشتول السوق المركزي لعدم الانضباط

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مجازاة ٥٨ من العاملين بمستشفى مشتول السوق المركزي بخصم 3 أيام من الراتب لخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي ومغادرتهم لمقرعملهم قبل إنتهاء مواعيد العمل الرسمية بدون تقديم إذن أو عذر قانوني .



وشدد المحافظ على ضرورة تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية بمختلف المنشآت الحكومية لإحكام السيطرة والرقابة على العاملين وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ولتحقيق الإنضباط في العمل .



كانت لجنة من مديرية التنظيم والادارة قامت بالمرور المفاجئ على مستشفى مشتول السوق المركزي تبين عدم تواجد ( ٥٨ ) من العاملين بمستشفى مشتول السوق المركزي أثناء الزيارة ومغادرتهم لمقرعملهم قبل إنتهاء مواعيد العمل الرسمية و تم إعداد مذكرة للعرض على المحافظ لتوقيع الجزاء القانوني على العاملين الغير ملتزمين كان قرار السيد المحافظ خصم 3 أيام من الراتب وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.