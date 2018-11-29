مجازاة 58 من العاملين بمستشفى مشتول السوق المركزي لعدم الانضباط

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مجازاة ٥٨ من العاملين بمستشفى مشتول السوق المركزي بخصم 3 أيام من الراتب لخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي ومغادرتهم لمقرعملهم قبل إنتهاء مواعيد العمل الرسمية بدون تقديم إذن أو عذر قانوني .
وشدد المحافظ على ضرورة تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية بمختلف المنشآت الحكومية لإحكام السيطرة والرقابة على العاملين وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ولتحقيق الإنضباط في العمل .
كانت لجنة من مديرية التنظيم والادارة قامت بالمرور المفاجئ على مستشفى مشتول السوق المركزي تبين عدم تواجد ( ٥٨ ) من العاملين بمستشفى مشتول السوق المركزي أثناء الزيارة ومغادرتهم لمقرعملهم قبل إنتهاء مواعيد العمل الرسمية و تم إعداد مذكرة للعرض على المحافظ لتوقيع الجزاء القانوني على العاملين الغير ملتزمين كان قرار السيد المحافظ خصم 3 أيام من الراتب وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.
وشدد المحافظ على ضرورة تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية بمختلف المنشآت الحكومية لإحكام السيطرة والرقابة على العاملين وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ولتحقيق الإنضباط في العمل .
كانت لجنة من مديرية التنظيم والادارة قامت بالمرور المفاجئ على مستشفى مشتول السوق المركزي تبين عدم تواجد ( ٥٨ ) من العاملين بمستشفى مشتول السوق المركزي أثناء الزيارة ومغادرتهم لمقرعملهم قبل إنتهاء مواعيد العمل الرسمية و تم إعداد مذكرة للعرض على المحافظ لتوقيع الجزاء القانوني على العاملين الغير ملتزمين كان قرار السيد المحافظ خصم 3 أيام من الراتب وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.