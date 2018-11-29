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أخبار العالم

رعب فى إسرائيل من حزب الله وتوقعات بإطلاق 1500 صاروخ يوميًا على تل أبيب

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 01:05 م
صدى البلد
سمر صالح
قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، صباح اليوم، الخميس، إن قيادات الجيش الإسرائيلى أكد أن "حزب الله" اللبناني سيطلق 1500 صاروخ يوميًا على تل أبيب حال اندلاع حرب مع إسرائيل.

وأضافت الصحيفة أنه في أول أربعة أيام من اندلاع الحرب؛ حزب الله قادر على إطلاق 1500 صاروخ يوميًا، ومن ثم 1200 صاروخ يوميًا.

وأوضحت "يديعوت أحرونوت" أن هذا الرقم أعلى بكثير من الحرب السابقة، وهنا نتحدث عن صواريخ مجهزة برؤوس حربية تبلغ 200 كيلوجرام أو 300 أو أكثر.

وشنت إسرائيل في عام 2006، حربًا على لبنان، استمرت 33 يومًا، وأرادت أن تسقط مثلث الجيش والشعب والمقاومة، لكن هذا المثلث صمد في وجه العدوان، وقاتل وحقق انتصارًا نوعيًا في تاريخ الصراع مع إسرائيل.
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