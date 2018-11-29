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تعليم

وكيل تعليم جنوب سيناء يوضح المنظومة الجديدة للطلاب بطابور الصباح.. صور

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 01:12 م
صدى البلد
ايمن محمد
حضر محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، طابور الصباح بمدرسة الشهيد ابراهيم الرفاعى الاعدادية بنين بطور سيناء وكان فى استقباله سناء عبد العظيم مديرة المدرسة.

وتحدث وكيل وزارة التربية والتعليم، عن منظومة التعليم الجديدة المطبقة في "كجى 1" وكجى 2" والصفين الأول الابتدائي والأول الثانوي ، مطالبا بضرورة تهيئة طلاب الصف الثالث الاعدادى على منظومة التعليم الجديدة والدخول على بنك المعرفة وإعطاء الطلاب تكليفات بالبحث عنها فى بنك المعرفة المصري الذى خصصته وزارة التربية والتعليم للطلاب والمدرسين والباحثين.

وأشار إلى أن طرق التدريس القديمة القائمة على الحفظ والتلقين عزمت الدولة على تغيرها ، موضحا أن هناك متغير تعليمي جديد يعتمد على الفهم والبحث وليس الحفظ والتلقين ودور المعلم فيه موجه ومرشد وميسر، مؤكدا أن الدولة المصرية عازمة خلق جيل قادر على المنافسة في سوق العمل.

وشدد على ارسال انذارات لأولياء أمور الطلاب الذين يتجاوزون نسب الغياب القانونية.

شهد وكيل الوزارة مراسم تحية العلم وترديد الطلاب لنشيد بلادي بحماس وقوة.
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