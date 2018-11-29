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أخبار العالم

رسالة عاجلة من الجنائية الدولية لـ إسرائيل حول الخان الأحمر

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 01:12 م
صدى البلد
سمر صالح
كشف موقع "والاه" العبري النقاب عن رسالة وصلت إلى الحكومة الإسرائيلية من مكتب المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، مفادها أنه "لا يوجد أي مشكلة قضائية من ناحية القانون الدولي في تهجير قرية خان الأحمر".

ووفقًا للموقع العبري، أجرى القائم بأعمال المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، "روعي شايندورف"، لقاءات في لاهاي، عرض فيها نية "إسرائيل" تهجير قرية خان الأحمر.

يشار إلى أن "إذاعة الجيش" الإسرائيلية كانت قد أفادت، هذا الأسبوع، بأن المستوى السياسي معني بتأجيل عملية الإخلاء لعدة أسابيع، نظرا لأن المدعية العامة في لاهاي تنوي، قريبا، إصدار تقرير بشأن وضع الفلسطينيين في الضفة الغربية.
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