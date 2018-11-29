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ديني

حكم منع المطلقة لزوجها من رؤية أبنائه

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 01:04 م
صدى البلد
القسم الديني
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الطلاق وانفصال الزوجين ليس معناه وجود عداوة بين الطرفين، وليس من حق الأم الحاضنة ان تبث في أذن الأولاد كراهية الأب وأهله.

وأضاف "شلبي" في إجابته عن سؤال مضمونه: " ما حكم منع المطلقة الأبناء عن أبيهم وأهله وقطع صلة الرحم معه ؟ "، أن قطاع كبير من الأزواج المنفصلة والمطلقين يقول في هذه المشكلة وكأنهم ينتقمون من الطرف الثاني من خلال الاولاد

وأوضح أمين الفتوى، أن التربية الحسنة والصالحة من اساسياتها تعليم الأولاد لشرع الله سبحانه وتعالى، من ضمن هذه التوجهات الشرعية، صلة الرحم وطاعة الأب وبره، مشيرا إلى أن الأب أيضا في حالة الانفصال مع الزوجة عليه مراعاة الأبناء والمساعدة في تربيتهم والإنفاق عليهم.
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