الألفي: التفكير في النهائي أثر على فريق الأهلي في مباراة الجزيرة

أكد إيهاب الألفي، المدير الفني لفريق سيدات سلة النادي الأهلي، أن لاعبات الفريق صعبن على أنفسهن مباراة الجزيرة أمس.



وأشار إلى أن الثقة الزائدة للاعبات والتفكير في الوصول للنهائي أخذ من تفكيرهن الحيز الكبير في أول شوطين من مباراة الجزيرة، ولكن سرعان ما عاد التركيز للاعبات وحققن الصدارة مع بداية الشوط الثالث.



وأضاف الألفي أن قوة المنافسة مع الجزيرة دفعته للاعتماد مبكرا في أحداث المباراة على لاعبات مصابات، وهن ثريا محمد، ورنا عبد الظاهر.



وأوضح أن مباراة العودة ستكون صعبة للغاية، وسيبدأ التحضير لها من اليوم الخميس، وسيكون مران خفيفا؛ لتفادي الإجهاد، ثم المران الرئيسي يوم الجمعة الذي سيشهد التركيز على عدد من الأمور الفنية.