نور علي: نستحق الفوز على الجزيرة.. ومباراة العودة صعبة

أكدت نور علي، لاعبة سيدات سلة النادي الأهلي، إن مباراة الجزيرة أمس الأربعاء شهدت منافسة قوية للغاية بين الفريقين.



وأضافت أن لاعبات الأهلي قدمن مباراة جيدة للغاية في مجمل الفترات الأربعة.



وقالت: «تأثرنا أيضا بكثرة الإصابات، ولكن سرعان ما عاد التركيز مع بداية الشوط الثالث، ومباراة العودة ستكون صعبة للغاية».



وأوضحت أنها مستمرة في أداء المباريات مرتدية ماسك على وجهها حتى أواخر ديسمبر.