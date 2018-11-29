إلغاء جائزة الجمهور فى مهرجان القاهرة السينمائي بالدورة الأربعين

قرر مهرجان القاهرة إجراء تعديل عاجل على قائمة الجوائز الممنوحة خلال الدورة الأربعين، والتي تختتم فاعلياتها مساء اليوم الخميس 29 نوفمبر في دار الأوبرا المصرية، حيث قررت إدارة المهرجان إلغاء جائزة الجمهور التي كان قد أعلن عنها مسبقًا وذلك بسبب صعوبات تقنية أدت إلى ضعف التصويت، على أن تذهب قيمتها المالية وقدرها 20 ألف دولار، للفيلم الفائز بالهرم الذهبي، الجائزة الكبرى للمهرجان.



وقد فسر رئيس المهرجان محمد حفظي التعديل فقال "لاحظت إدارة المهرجان خلال الأيام الماضية المعدلات المنخفضة للإقبال على عملية التصويت الإلكتروني على جوائز المسابقة الدولية المتنافسة على جائزة الجمهور، فقمنا بدراسة الوضع لنتوصل لوجود صعوبات تقنية تسببت في الأمر، بما يُهدد الوصول إلى نتائج ذات مصداقية، لذلك، وحرصًا على المصداقية الكاملة فيما يتعلق بالجوائز، فقد تشاورت إدارة المهرجان من الجهة المانحة للجائزة ليتم الاستقرار على توجيه القيمة المالية للفيلم الفائز بالهرم الذهبي بناء على اختيار لجنة التحكيم الدولية برئاسة المخرج الدنماركي بيل أوجوست".



وأوضح رئيس المهرجان أن "الإلغاء مؤقت يقتصر على الدورة الحالية فقط، على أن تتم دراسة الوضع بشكل كامل فور انتهاء المهرجان، من أجل الوصول لطريقة تصويت تناسب جمهور القاهرة خلال الدورة التالية، والتي قد يتم المزج خلالها بين بطاقات التصويت الورقية والتصويت الإلكتروني".



ويختتم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فاعلياته مساء الخميس بتوزيع الجوائز المختلفة لمسابقاته الأربعة: المسابقة الدولية وآفاق السينما العربية وأسبوع النقاد وسينما الغد، بالإضافة لجائزة أحسن فيلم عربي التي أضافها المهرجان لنسخته الجديدة والتي تصل قيمتها إلى 15 ألف دولار أمريكي.