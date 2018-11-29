ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

أنشطة ثقافية وفنية بالمدرسة اليابانية المصرية فى المنيا.. صور

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 01:09 م
صدى البلد
أيمن رياض
نظمت المدرسة اليابانية المصرية بالمنيا، صباح اليوم، عددًا من الأنشطة والفعاليات الثقافية، وذلك ضمن الاحتفالات التي تقام اليوم للافتتاح الرسمي لمشروع المدارس المصرية اليابانية.

قال محمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه تم اعتبار ذلك اليوم احتفالية ثقافية بدولة اليابان احتفالًا بالافتتاح الرسمي لمشروع المدارس المصرية اليابانية وترسيخا للتعاون المشترك بين الدولتين، من خلال فعاليات وأنشطة ثقافية تقام في نفس التوقيت في 34 مدرسة على مستوى محافظات الجمهورية.

من جانبه، أوضح محمد شادي مدير المدرسة المصرية اليابانية، أن الفعاليات تضمنت مجموعة من الأنشطة الفنية لعدد من الرسومات اليابانية مثل العلم الخاص بدولة اليابان وزهرة السكورا والكومونو وهو الزى التقليدي الياباني، بالإضافة إلى القلعة اليابانية مع تقديم شرح مختصر للطلبة عن تلك الرموز.

أنشطة ثقافية وفنية بالمدرسة اليابانية المصرية فى المنيا.. صور
أنشطة ثقافية وفنية بالمدرسة اليابانية المصرية فى المنيا.. صور
أنشطة ثقافية وفنية بالمدرسة اليابانية المصرية فى المنيا.. صور
أنشطة ثقافية وفنية بالمدرسة اليابانية المصرية فى المنيا.. صور
أنشطة ثقافية وفنية بالمدرسة اليابانية المصرية فى المنيا.. صور
loading...

ترشيحاتنا

الجبلاية يصدم بتروجت قبل مواجهة الأهلي في الدوري الممتاز

الديزل لـ محمد رمضان يقترب من 23.5 مليون جنيه

أول تعليق من يورجن كلوب بعد هزيمة ليفربول أمام سان جيرمان

رسالة من حماس لـ الأمم المتحدة ضد أمريكا وإسرائيل

الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية على تلك المناطق.. فيديو

بشرى لجماهير الأهلى.. أزارو جاهز لمواجهة بتروجت

الأرصاد تتوقع سقوط أمطار على السواحل الشمالية واضطرابا بالملاحة البحرية.. غدا

تعليق مثير لـ نيمار على فوز باريس سان جيرمان أمام ليفربول محمد صلاح

حكم دفع المال من أجل الحصول على وظيفة

رعب فى إسرائيل من حزب الله وتوقعات بإطلاق 1500 صاروخ يوميًا على تل أبيب

السيسي يوافق على قرض كويتى بـ 17 مليونا و500 ألف دينار

بيع سلم برج إيفل في مزاد علني.. والمشتري يدفع ثمنا خياليا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إزالة 16 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالإسكندرية.. صور

متحف الحضارة يستقبل 800 قطعة أثرية.. صور

تكلفة إطلالات المشاهير خلال أسبوع.. ميلانيا ترامب تنافس نانسي عجرم وفيفي عبده.. صور

شرطة الآثار تحبط 3 محاولات للتنقيب حول معبد إدفو وتتوصل لكشف جديد.. صور

تكلفة إطلالة كيت ميدلتون الخيالية في ليستر.. صور

فيديو

تعليم النواب: نستهدف تخريج طلاب قادرين على المنافسة العالمية.. فيديو
فيديوجراف| جهاز كشف الكذب يفضح جريمة قتل أم وأطفالها
لأول مرة سوما تكشف عن مرضها وسبب غيابها السنوات الماضية .. فيديو
عالم يناشد وزارة التعليم تدريس اللغة الهيروغليفية في المدارس.. فيديو
بيع أكثر من 290 ألف كراسة شروط للإسكان الاجتماعى يتصدر صباح البلد

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟