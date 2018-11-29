أنشطة ثقافية وفنية بالمدرسة اليابانية المصرية فى المنيا.. صور

نظمت المدرسة اليابانية المصرية بالمنيا، صباح اليوم، عددًا من الأنشطة والفعاليات الثقافية، وذلك ضمن الاحتفالات التي تقام اليوم للافتتاح الرسمي لمشروع المدارس المصرية اليابانية.



قال محمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه تم اعتبار ذلك اليوم احتفالية ثقافية بدولة اليابان احتفالًا بالافتتاح الرسمي لمشروع المدارس المصرية اليابانية وترسيخا للتعاون المشترك بين الدولتين، من خلال فعاليات وأنشطة ثقافية تقام في نفس التوقيت في 34 مدرسة على مستوى محافظات الجمهورية.



من جانبه، أوضح محمد شادي مدير المدرسة المصرية اليابانية، أن الفعاليات تضمنت مجموعة من الأنشطة الفنية لعدد من الرسومات اليابانية مثل العلم الخاص بدولة اليابان وزهرة السكورا والكومونو وهو الزى التقليدي الياباني، بالإضافة إلى القلعة اليابانية مع تقديم شرح مختصر للطلبة عن تلك الرموز.



