الثقافة تدعم بيع الكتاب بأسعار مخفضة تصل إلى 50%.. فيديو

قال عبد الحافظ بخيت متولي، مدير النشر بالهيئة العامة لقصور الثقافة، إنه يجب إقتناء الكتاب للأطفال بعيدا عن استخدام الهاتف ومواقع التواصل الاجتماعي





وأوضح "متولي" خلال لقائه ببرنامج "صباحك مصري" بفضائية "mbc مصر 2" ، اليوم الخميس، أن العامل الاقتصادي يمنع وجود الكتاب مشيرا إلى أن وزارة الثقافة تدعم بيع الكتاب بأسعار منخفضة تصل إلى 50% من سعرها الأصلي خلال مشروع مدعوم في الهيئة العامة لقصور الثقافة ، منوها إلى أن الوزارة في طريقها لتحويل الكتاب الورقي إلى أسطوانة “ pdf “ لتسهيل عملية القراءة لدى الشباب.





وتابع مدير النشر بالهيئة العامة لقصور الثقافة، أنه يمكن تشجيع الأطفال من خلال دعم وزارة التربية والتعليم من خلال غرس حب القراءة لدي الطفل منذ الصغر مشيرا إلى أنه يجب عودة حصة المكتبة بالمدارس لخلق علاقة جيدة بين التلاميذ والكتاب.





وأضاف أن الكتاب يجب أن يدعم المرحلة التى تمر بها البلاد والقرار السياسي الدولي وتوجيهات الدولة لخلق جيل قادر على التفكير بشكل صحيح مؤكدا على أن وزارة التربية و التعليم ووزارة الثقافة كلاهما وجهان لعملة واحدة لبناء الإنسان المصري.

