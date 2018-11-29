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رياضة

السيسي يمنح نور الشربيني وسام الجمهورية من الطبقة الأولى.. واللاعبة تعلق

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 01:04 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
أعربت نور الشربيني، لاعبة الإسكواش المصنفة الأولى عالميا، عن سعادتها بتكريمها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث منحها وسام الجمهورية من الطبقة الأولى صباح اليوم، الخميس.

وكتبت الشربيني، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الحمد الله حصولي منذ قليل على وسام الجمهورية من الطبقة الأولى أنا وفريق منتخب مصر لسيدات الإسكواش.. شكرا مصر".

يذكر أن نور الشربيني تراجعت فى التصنيف العالمي لسيدات الاسكواش عن المركز الأول عقب وداعها بطولة هونج كونج من الدور ربع النهائي.
السيسي يمنح نور الشربيني وسام الجمهورية من الطبقة الأولى.. واللاعبة تعلق
السيسي يمنح نور الشربيني وسام الجمهورية من الطبقة الأولى.. واللاعبة تعلق
السيسي يمنح نور الشربيني وسام الجمهورية من الطبقة الأولى.. واللاعبة تعلق
السيسي يمنح نور الشربيني وسام الجمهورية من الطبقة الأولى.. واللاعبة تعلق
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