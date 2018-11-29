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اقتصاد

طارق الملا يبحث مع السفير اليوناني بالقاهرة التعاون في قطاع البترول

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 01:08 م
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
مصطفى خلاف - مايكل عياد
استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ميشال ديامسيس سفير اليونان بالقاهرة حيث تم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون القائمة حالياُ بين مصر واليونان والخطوات الداعمة من القيادة السياسية بالبلدين لدعم هذا التعاون خاصة في مجال البترول والغاز فى ضوء الاكتشافات التى تشهدها منطقة شرق المتوسط.

وأشار الملا إلى أن هذه الاكتشافات ستسهم فى دعم الروابط السياسية والاقتصادية وتحقيق الاستفادة المشتركة من الخبرات المتاحة بين دول شرق المتوسط لاكتشاف المزيد من الثروات البترولية لصالح شعوب المنطقة وتم أيضًا خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون التى تمت بين مصر وقبرص واليونان فى هذا الشأن، مؤكدًا ان هناك تفاهم وتنسيق مشترك بينهم وأن مسيرة التعاون فى مجال الغاز والبترول تسير بوتيرة منتظمة وأن هناك العديد من مجالات التعاون يتم حاليًا دراستها لزيادة هذا التعاون.

ومن جانبه أكد السفير اليوناني على متانة العلاقات بين البلدين وأن المستقبل يحمل فى طياته مزيدًا من فرص التعاون لتحقيق المصالح المشتركة التى تصب فى صالح البلدين ودول المنطقة.

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