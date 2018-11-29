ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

قصور الثقافة: الكتاب يصنع توجيها للوعي تجاه قضايا المجتمع.. فيديو

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 02:43 م
صدى البلد
توك شو
قال عبد الحافظ بخيت متولي، مدير النشر بالهيئة العامة لقصور الثقافة، إن المعرض الدولي للكتاب يحتفل باليوبيل الذهبي بمرور 50 عاما على تأسيسه، لافتًا إلى أن أقدم معرض عربي للكتاب وله توجيهات خاصة هذا العام تختلف عن الأعوام السابقة، من ضمنها نقله في منطقة التجمع الخامس ليظهر بشكل أرقى وأكثر حضارة وتنظيمًا.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج " صباحك مصري " بفضائية " mbc مصر 2 " ، اليوم الخميس، أن الكتاب أصبح اللاعب الحقيقي لنشر الوعي في المجتمع ويمنح المتلقي عدة أشياء، مثل تعزيز ثقته بنفسه وفتح له عوالم كثيرة في عدة مجالات مختلفة وروئ الثقافية المتعددة.

وأوضح مدير النشر بالهيئة العامة لقصور الثقافة، أن الكتاب يلعب دور هام من خلال امتصاصه القدرة السلبية لدى القارئ وتحويلها إلى قدرة إيجابية وبالتالي يستطيع التعامل مع مشكلات المجتمع بطريقة بديهية وسريعة في الكثير من التصرفات، ونوه أن الكتاب هو صانع التوجيه الوعي اتجاه قضايا المجتمع.
loading...

ترشيحاتنا

الزمالك يطارد حارس مرمى بيراميدز بسبب 8 ملايين جنيه ويتقدم بشكوى لـ اتحاد الكرة

بدون رجيم.. افقدي كيلو من وزنك يوميا بهذا المشروب السحري

أزمة بين قطر وبريطانيا بسبب جريمة اغتصاب وحشية

الصحة تعلن موعد بدء إجراء تحليل فيروس سي لطلاب إعدادي وثانوي

هبة إدريس: لعبت على نفسية المرأة بفن ماندالا في مجموعة شتاء 2019

طريقة عمل شوربة لسان العصفور بالطماطم

أول تعليق من يورجن كلوب بعد هزيمة ليفربول أمام سان جيرمان

قرار جمهورى بالموافقة على الإعفاء المتبادل بين مصر وإندونيسيا من تأشيرات الدخول

مفاجأة بشأن المهندس المصري المحكوم عليه بالإعدام في السعودية

النائبة الكويتية صفاء الهاشم تهاجم الوافدين مجددا: شحم زائد على الجهاز الإداري

أم تلقى بطفليها فى صندوق قمامة بمدينة نصر

وصفات طبيعية لتكثيف الحواجب وتطويل الرموش

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هبة إدريس: لعبت على نفسية المرأة بفن ماندالا في مجموعة شتاء 2019

إزالة 16 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالإسكندرية.. صور

متحف الحضارة يستقبل 800 قطعة أثرية.. صور

تكلفة إطلالات المشاهير خلال أسبوع.. ميلانيا ترامب تنافس نانسي عجرم وفيفي عبده.. صور

شرطة الآثار تحبط 3 محاولات للتنقيب حول معبد إدفو وتتوصل لكشف جديد.. صور

فيديو

طارق شوقي يكشف عن محافظات المرحلة الأولى لفحص فيروس سي لطلاب الثانوية..فيديو
سيدات عن العنف ضد المرأة: زمن سي السيد انتهى .. فيديو
مصطفى مدبولى يعلن انطلاق المرحلة الثانية لمبادرة 100 مليون صحة.. فيديو
خبير أمني: الأمن القومي ليس مقتصرًا على التهديدات العسكرية .. فيديو
محافظ الإسكندرية: إصدار تراخيص التوك توك مطلع ديسمبر المقبل.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟