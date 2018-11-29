قصور الثقافة: الكتاب يصنع توجيها للوعي تجاه قضايا المجتمع.. فيديو

قال عبد الحافظ بخيت متولي، مدير النشر بالهيئة العامة لقصور الثقافة، إن المعرض الدولي للكتاب يحتفل باليوبيل الذهبي بمرور 50 عاما على تأسيسه، لافتًا إلى أن أقدم معرض عربي للكتاب وله توجيهات خاصة هذا العام تختلف عن الأعوام السابقة، من ضمنها نقله في منطقة التجمع الخامس ليظهر بشكل أرقى وأكثر حضارة وتنظيمًا.



وأضاف خلال لقائه ببرنامج " صباحك مصري " بفضائية " mbc مصر 2 " ، اليوم الخميس، أن الكتاب أصبح اللاعب الحقيقي لنشر الوعي في المجتمع ويمنح المتلقي عدة أشياء، مثل تعزيز ثقته بنفسه وفتح له عوالم كثيرة في عدة مجالات مختلفة وروئ الثقافية المتعددة.



وأوضح مدير النشر بالهيئة العامة لقصور الثقافة، أن الكتاب يلعب دور هام من خلال امتصاصه القدرة السلبية لدى القارئ وتحويلها إلى قدرة إيجابية وبالتالي يستطيع التعامل مع مشكلات المجتمع بطريقة بديهية وسريعة في الكثير من التصرفات، ونوه أن الكتاب هو صانع التوجيه الوعي اتجاه قضايا المجتمع.