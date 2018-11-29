خطر البابجي يهدد الشباب.. البرلمان يخاطب الجهاز القومي للاتصالات لحظر اللعبة.. ونواب عن pubg: تزرع ثقافة القتل داخل أبنائنا.. والتوعية السليمة الحل الأمثل لمنع انتشارها

أحمد بدوي: تواصلنا مع الجهاز القومي للاتصالات لحذف لعبة Pubg

مارجريت عازر: الحروب في الوقت الحالي لم تعد مسلحة فقط بل أصبحت حروبا فكرية

الكدواني: ألعاب العنف تزرع ثقافة القتل داخل الشباب.. وانتشار PUBG بسبب مواقع التواصل

تهبط من الطائرة لتجد نفسك محاطا بـ96 لاعبا، في صحبة فريق وعددكم 4 ويربط بينكم اتصال لتخطو سويا، خريطة مملوءة بالمباني الكبيرة ومختلف أنواع الأسلحة للقتل، تركض أنت وأصدقاؤك للبحث عن سلاح.وهنا تبدأ المعركة، تقتل كل من تجده أمامك دون شفقة وتأخذ كل عتاده بعد موته لتذهب إلى شخص آخر لتقتله، وتبقى على هذا الأمر حتى يموت 96 الآخرون لتفوز وتنتهي اللعبة.ولكن في الحقيقة اللعبة لم تنته بعد!بعدما خطفت الشباب بإرادتهم ليتحول مع مرور الوقت إلى نوع من الإدمان عليها، أثرت على أفكارهم وزرعت فيهم ثقافة العنف والقتل، ليتحول من فرد يقتل في لعبة خيالية، إلى شخص يقتل في الحقيقة.الأمر الذي أثار حفيظة بعض النواب وطالبوا بمناقشة إمكانية حذف لعبة PUBG من متاجر التطبيقات الإلكترونية، حرصا على الشباب وخوفا عليهم، كما طالبو أيضا بالتوعية السليمة بجميع الوسائل وشددوا على دور الأسرة وأهمية مراقبة محتوى الألعاب التي يمارسوها.في البداية، أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أنه أرسل مذكرة إلى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لـ حذف لعبة "pubg" من تطبيقات جوجل لحماية الأطفال.وأوضح رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن مثل هذه الألعاب تدعو إلى العنف وتمثل خطورة ليس على الأطفال المصريين فقط بل تمتد إلى أطفال الشعوب العربية ولابد من اتخاذ خطوات عاجلة لحماية الأطفال كما فعلت باقى الدول التى انتشرت بها اللعبة.وقال "بدوى" إن لعبة "pubg" تستقطب الشباب من سن 3 إعدادى حتى 3 ثانوي، سن "المراهقة"، لأنها تعتمد على الأكشن وتدعو الأطفال لممارسة العنف، لذلك كان حتميا على الجهات التشريعية والتنفيذية بالدولة العمل على رفع درجة الوعى لدى المواطنين وتحذيرهم من الألعاب الخطيرة التي انتشرت مؤخرا.من جانبه، قالت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن انتشار لعبة "PUBG Mobile" بشكل مبالغ فيه، جاء بسبب عدم حدوث توعية سليمة، توضح مخاطر هذه الألعاب، واستغلال الوقت الضائع في ممارسة الألعاب في أشياء مفيدة تعود عليه بالنفع بعد ذلك، مشيرة إلى أن وسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني والأسرة يقع على كاهلهم دور كبير تجاه هذا الموضوع.وأضافت "عازر"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الحروب في الوقت الحالي لم تعد مسلحة فقط بل أصبحت حروبا فكرية من شأنها تعيق تقدم الدول وتساعد على بقائها نامية، من خلال التأثير على عقول شبابها وإلهائهم في أشياء ضارة تدفعهم إلى العنف والعشوائية.واستطردت وكيلة لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أنه لا يجوز فرض عقوبات علي ممارسي هذه اللعبة لأن ذلك ضد حقوق الإنسان، ولكن يجب معالجة الأسباب التي دفعت بعضهم الي إدمانها، من خلال توعيتهم وإشغاله بأمور مهمة ومفيدة، حتى لا يسبب الضرر لنفسه مثلما فعل البعض.في السياق ذاته، قال النائب يحيى الكدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن انتشار مواقع التواصل الاجتماعي ساهم بشكل كبير في انتشار ألعاب العنف التي تدمر عقول الشباب وتعكر الصفو العام في المجتمع كلعبة الحوت الأزرق وPUBG Mobile وغيرهم من الألعاب التي تحمل نفس النهج.وأضاف الكدواني، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن التأثير على شبابنا أصبح من خلال خطط مدروسة وممنهجة للتأثير على سلوكهم النفسي واضطراب أفعالهم، وساعد انتشار الوسيلة التي يتم من خلالها ممارسة اللعبة على وصولها لأكبر عدد من الشباب.وأكد عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، أن هذه الألعاب التي تحتوي على معارك متعددة والقتل لكثير من الأشخاص تكون جذابة وفعالة أكثر من غيرها، مشيرا إلى أنه يجب على الشباب إدراك مخاطر هذه الألعاب، التي تزرع ثقافة العنف والقتل بداخلهم، فضلا عن التهامها للوقت بشكل كبير.