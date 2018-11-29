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أخبار البلد

العربية للاتفاقيات البيئية تناقش دعم دورها باتفاقية التنوع البيولوجي

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 05:45 م
صدى البلد
حنان توفيق
اجتمعت المجموعة العربية المعنية بالاتفاقيات البيئية مع كريستينا بالمر السكرتيرة التنفيذية لاتفاقية التنوع البيولوجي علي هامش فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الـ14 للدول الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي المنعقد حاليا بشرم الشيخ، في إطار اهتمام المجموعة العربية بقضايا البيئة والتنوع البيولوجي وحرصها الدائم علي اكتساب المهارات وتبادل الخبرات.

جاء الاجتماع بناء على رغبة المجموعة العربية، لعرض بعض القضايا ذات الإهتمام ومنها زيادة أعداد الخبراء العرب في سكرتارية الاتفاقية، والاهتمام بالترجمة إلي اللغة العربية في وثائق الاتفاقية، بالإضافة إلى تنفيذ دورات للفريق العربي المعني بالاتفاقيات البيئية الدولية المعنية بالتصحر والتنوع البيولوجي المنبثق من مجلس الوزراء العرب المسئولين عن شؤون البيئة، ومنح الدول العربية أولوية في برامج بناء القدرات التي تنفذها السكرتارية.

كما تم مناقشة إمكانية توقيع أطر للتعاون بين السكرتارية والمنظمات العربية العاملة في مجالات الاتفاقية البروتوكولات مثل المنظمة العربية للتنمية الزراعية والإتحاد العربي لحماية الحياة البرية، وتنفيذ أنشطة مشتركة (ورش عمل ودورات تدريبية ،إنجاز دراسات ،إعداد تقارير الخ ) بين السكرتارية وهذه المنظمات لصالح الدول العربية، وكذلك تفعيل المشاورات بين السكرتيرة التنفيذية والمجموعة العربية كتقليد دائم على هامش مؤتمرات الأطراف حول الموضوعات محل التفاوض.

وأشارت بالمر في كلمتها إلى دور مصر الرائد في اتفاقية التنوع البيولوجي معربة عن سعادتها البالغة باستضافة مصر هذا المؤتمر، كما قدمت الشكر للمجموعة العربية لحرصها الدائم علي المشاركة مؤكدة أن سكرتارية الاتفاقية ستوفر الدعم اللازم لمساعدة المجموعة العربية لتفعيل دورها في الاتفاقية.
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