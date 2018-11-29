مصرع وإصابة 2 خفراء من قوة مركز شرطة شبراخيت بالبحيرة

لقى خفير نظامي مصرعه وأصيب آخر من قوة مركز شرطة الرحمانية جراء سقوط ماسورة مياه كبيرة من سيارة نقل عليهم بمدينة الرحمانية وتم نقل الجثة والمصاب لمستشفى الرحمانية ودمنهور.



تلقي اللواء جمال الرشيدي مدير أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة الرحمانية يفيد تبلغ للمركز بوقوع حادث الى 2 خفراء من قوة المركز ،وعلى الفور انتقل الرائد عبد العزيز ترابيس رئيس مباحث الرحمانية وبالمعاينة والفحص تبين أنه أثناء سير دراجة بخارية يقودها أحد الخفراء سقط عليهم ماسورة مياة كبيرة زهر من سيارة نقل شرقية مما أدى إلى وفاة "رمضان ع ا ش" 48 عاما، وإصابة " عبد اللة ك ع" 40 عاما، خفراء من قوة مركز آلرحمانية.





تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الرحمانية والمصاب لمستشفى دمنهور، تم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابه العامه لمباشرة التحقيق.