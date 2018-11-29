الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة يزور المملكة العربية السعودية

قال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إن الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة يزور حاليا المملكة العربية السعودية، وكان في استقباله بالعاصمة الرياض فضيلة الشيخ الدكتور محمد العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي.



وأضاف المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - في تصريح له اليوم - أنه حضر اللقاء وفد من السفارة المصرية بالمملكة العربية السعودية.



يذكر أن ولي العهد السعودي سمو الأمير محمد بن سلمان زار قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالكاتدرائية المرقسية بالقاهرة في شهر مارس الماضي.