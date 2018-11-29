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محافظات

قافلة طبية توقع الكشف الطبي على 1738 حالة في دير مواس

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 02:46 م
الدكتورة أمنية رجب
الدكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة بالمنيا
أيمن رياض
قالت الدكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إنه تم توقيع الكشف الطبي وعلاج 1738 حالة خلال قافلة طبية وعلاجية تم تنظيمها بقرية الحاج قنديل التابعة لمركز دير مواس على مدى يومين.

يأتي ذلك في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج والفحوصات المعملية لهم بالمجان خاصة في القرى الأكثر احتياجًا أو التي تقع في الظهير الصحراوي طبقا للخطة المعتمدة من وزارة الصحة والسكان.

وأضافت وكيل الوزارة، إن القافلة أسفرت عن الكشف على 292 حالة جراحة، 530 أطفال، 154 جلدية، 331 باطنه، 107 نساء، 91 قلب وأوعية دموية، 86 أسنان، و35 تنظيم أسرة و112 مسالك إلى جانب تحليل دم لـ 80 حالة وعمل 93 حالة موجات صوتية و21 رسم قلب وتم عمل ندوات تثقيف صحي، وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ (149) حالة وتحويل 59 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج.

كان اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، قد شدد على أهمية الاستمرار في تنظيم القوافل الطبية بمختلف قرى ومدن المحافظة بهدف تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين في أماكنهم وتوفير العلاج اللازم لكل المرضى.
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