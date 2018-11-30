حكم الصلاة على مواعيد إذاعة القرآن فى القاهرة والإقامة في محافظة أخرى

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الله تعالى حدد لكل صلاة وقتًا تؤدى فيه، لا تقدم عليه ولا تؤخر عنه بغير عذر، قال تعالى: { إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا}.





وأضاف شلبي، فى إجابته على سؤال « ما حكم الصلاة على مواعيد إذاعة القران فى القاهرة وأنا مقيم فى محافظة أخرى؟»، أنه لا يصح أن تصلى صلاة قبل موعدها فكل مكان يصلى على مواقيت المكان المحددة له، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم وقت كل صلاة ابتداء وانتهاء.



