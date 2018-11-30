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ديني

حكم الصلاة على مواعيد إذاعة القرآن فى القاهرة والإقامة في محافظة أخرى

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 07:01 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الله تعالى حدد لكل صلاة وقتًا تؤدى فيه، لا تقدم عليه ولا تؤخر عنه بغير عذر، قال تعالى: { إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا}. 

وأضاف شلبي، فى إجابته على سؤال « ما حكم الصلاة على مواعيد إذاعة القران فى القاهرة وأنا مقيم فى محافظة أخرى؟»، أنه لا يصح أن تصلى صلاة قبل موعدها فكل مكان يصلى على مواقيت المكان المحددة له، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم وقت كل صلاة ابتداء وانتهاء. 

وأشار إلى أن من صلى الصبح قبل دخول وقتها لم تجزئه وعليه إعادتها بعد دخول الوقت، فمن صلى صلاة فبل دخول وقتها فيجب عليك قضائها عن جميع المدة التي وقعت فيها قبل دخول الوقت.
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