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مرأة

سيدات عن العنف ضد المرأة: زمن سي السيد انتهى .. فيديو

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 02:38 م
صدى البلد
منار نور _ عدسة : احمد بيسو
أطلق المجلس القومى للمرأة، مبادرة قومية لمواجهة العنف ضد المرأة في المواصلات العامة بالتعاون مع وزارات الاستثمار والتعاون الدولي، والنقل، والشباب والرياضة، وبرنامج الأمم المتحدة للمرأة، والاتحاد الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

رصدت عدسة "صدى البلد" آراء السيدات والرجال عن أكثر الفئات والأماكن التى تتعرض لها السيدات للعنف ضد وما الحلول التي يقدموها للحد من هذه الجريمة.

فى البداية يقول "أشرف محمد"، إن المرأة أصبحت مثل الرجل فى المجتمع خاصة فى الفترة الأخيرة، واستطاعت ان تطالب بحقوقها على أكمل وجه، بسبب ظهور الجمعيات التي تساند المراة للدفاع عن نفسها، ولا بد أن يكون هناك برامج تثقيفية للشباب للحد من هذه الظاهر. 

فيما أضاف "محمد مختار" أن معظم السيدات تتعرض للعنف الجنسى فى جميع الأماكن، سواء فى المواصلات او فى العمل، ولابد ان يعي الشباب أن من الممكن أن تتعرض اخته او زوجته او والدته لهذه الموقف المينى للمرأة، لا يفعل ذلك فى بنات الناس. 

وفى المقابل قالت ايمان طلعت، إن أكثر الفئات تعرضًا للعنف هى البنات فى المواصلات وأمام المدارس والجامعات من الشباب الصغيرة الذي لم يتحمل أي مسؤولية، بسبب بعدهم عن المبادئ الدينية التي تحث على احترام المرأة، اعتقاد الأهالي أن الولد لا يعيبه أى شيء فلا يهتمون بتربية الأولاد. 

وتابعت إحسان على: "أن زمن سى السيد انتهى منذ فترة، وأصبحت المرأة مثل الرجل خاصة بعد دخولها الى سوق العمل ، واصبحت تطالب بجميع حقوقها، لذا علينا احترامها وتكريمها ، ليس اهانتها وتعنيفها".
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