تشكيل الحمام لمواجهة المنصورة بدوري القسم الثاني

أعلن محمد عبد الرحمن، المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بنادي الحمام، لمواجهة المنصورة ضمن منافسات الجول الـ11 من مسابقة دوري القسم الثاني والتى تنطلق بعد قليل.
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمي : محمد عاطف
الدفاع : ضياء مسعود - وائل طايع - حسن علي - محمود عثمان
الوسط : مؤمن فكري - مهنا - منصور
الهجوم : هشام احمد - تاحا - محمد شعبان
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمي : محمد عاطف
الدفاع : ضياء مسعود - وائل طايع - حسن علي - محمود عثمان
الوسط : مؤمن فكري - مهنا - منصور
الهجوم : هشام احمد - تاحا - محمد شعبان