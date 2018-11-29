تعرفي على أسرار الحفاظ على جمال ونضارة البشرة.. فيديو

قدمت الإعلامية شيرى أنسي، خلال حلقتها ببرنامج "خلطة شيري" والمذاع عبر فضائية "صدى البلد" اليوم الخميس، بعض النصائح والوصفات الطبيعية للحفاظ على جمال البشرة ونضارتها.



وقالت "أنسي"، إن الجلد مرآة لما يحدث داخليًا، مشيرة إلى أن صحة الجسم يظهرها نضارة وإشراقة البشرة، ولفتت إلى أن الجلد يحتاج عدة مكملات غذائية وفيتامينات ومعادن لكي يحافظ على نضارته وتأخير الشيخوخة.



وأكدت أن التغذية الصحية تساوي 80% من العلاج، موضحة أن التعبيرات الكثيرة تساعد على ظهور علامات التقدم في العمر بشكل أسرع.