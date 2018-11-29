مستقبل وطن: بناء كوادر شبابية وخدمة المواطنين أهم أولويات الحزب

قال المهندس أحمد صبري، أمين الشباب لحزب مستقبل وطن، إن لدينا مسئولية اجتماعية وسياسية تجاه الشباب والمجتمع من خلال المنافذ الخدمية للحزب.



وأضاف "صبري"، إن حزب مستقبل وطن يعمل على زيادة العضويات بالحزب وبناء كوادر شبابية، مؤكدًا أن باب الانضمام للحزب مفتوح للجميع وشروط العضوية من قانون مباشرة الحقوق السياسية، موضحًا أمانة العضوية تشرف علي العضويات بشكل حاسم.



وأكد أمين الشباب لحزب مستقبل وطن، على أن الحزب لديه اهتمام خاص بشباب الجامعات والاتحادات الطلابية، مشيرًا إلى أن أكثر المستفيدين من خدمات الحزب ليسوا أعضاء بالحزب ونحرص علي تقديم الخدمات لمستحقيها.



وأشار إلى أن حزبه مستعد لانتخابات المحليات وأي انتخابات، حيث إن من المقرر إطلاق أكبر مسابقة علمية للطلاب المتفوقين بمشاركة كل مدارس الجمهورية وتطوير المدارس الفائزة وتكريم خاص للطلاب المتميزين.