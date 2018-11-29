خبير: ترويج الشائعات هدفه تنمية شعور الهزيمة لدى المواطنين.. فيديو

أوضح اللواء محمد عبد الواحد، خبير الأمن القومي، أن أجهزة المخابرات العالمية تعمل على شبكات التواصل الإجتماعي، حيث لديها القدرة على عمل تحريات على المواطنين، من خلال برامج تحليل البيانات ومن ثم تصنيف المشتركين إلى فئات حسب توجهاتهم السياسية.





وأفاد "عبد الواحد" خلال لقائه عبر الفضائية الأولى المصرية من خلال برنامج "صباح الخير يا مصر"، بأن أجهزة المخابرات تبدأ بضخ العديد من المعلومات والإشاعات المغلوطة التي تستطيع من خلالها تغيير الراي العام أو تشكيله كا تريد، ومن ثم توجيه المواطنين إلى انشطة عدائية.



