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برلمان

رئيس دينية النواب: الإسلام حارب الفقر من أجل احترام الكرامة الإنسانية

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 02:36 م
الدكتور أسامة العبد
الدكتور أسامة العبد
محمود فايد
شارك الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، في المؤتمر السنوى الثامن للشراكة الفعالة وتبادل المعلومات، المنعقد فى الكويت الأسبوع الجاري، تحت شعار "إنسانية واحدة ضد الجوع".

وقال الدكتور أسامة العبد فى كلمته، إن الجوع يعد أكبر خطر متمثل على العالم والصحة العامة وفقا لتقرير منظمة الصحة العالمية، وسوء التغذية أكبر عامل يساهم في زيادة معدلات وفيات الأطفال، لافتا إلى أن هناك إحصائيات تشير إلى استمرار ارتفاع عدد الجياع في العالم ليبلغ 821 مليون شخص في عام 2017، بمعدل واحد من بين كل تسعة أشخاص، مع وجود أكثر من 150 مليون طفل يعانون من التقزم، وهذا نذير خطر.

وأوضح أن السبب الرئيسي لظاهرة الجوع فى البلدان هو الفقر وانخفاض مستوى الدخل، حيث لا يكفي لسد الحاجات الأساسية وطعم الحاجة مرير مؤلم، والفقر مرض فتاك وظاهرة اقتصادية واجتماعية قديمة تعاني منها الدول، "ومن المؤلم أن الأخبار تطل علينا كل يوم بما يبكي العيون ويدمي القلوب وينغص العيش من موت الناس جوعا بسبب التشاحن والتطاحن الذي لا يليق بالإنسانية ولا بالعقول السوية".

ولفت إلى أنه من أثار الفقر والجوع ىزيادة نسبة السرقات والسطو وتفكك المجتمعات وزيادة مشاكل البطالة والأمية والاضطراب النفسي والأمراض وزيادة حالات الطلاق.

وذكر رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب المصرى فى كلمته، أن ما تمر به المجتمعات في هذه الظروف الراهنة والأزمات الطاحنة يحتاج إلى رجال ذوى همة وشهامة وشجاعة وكرم وعطاء وسخاء ويحتاج إلى إحساس الغنى بالفقير، والقوى بالضعيف، حتى ينتشر الجهل والمرض والعوز والتشرد والتسول.

وقال الدكتور أسامة العبد إن الإسلام حارب الفقر من أجل احترام الكرامة الإنسانية ووضع مبادىء التكافل الاجتماعى لرقى الجتتمع البشرى، فدعا إلى العمل وترك التواكل والكسل، واهال سبحانه وتعالى فرض فى أموال الأغنياء زكاة للفقراء، فما جاع فقير إلا بما منع الغنى، وهناك الصدقات التى حث عليها الإسلام، كالكفارات، وغير ذلك مما يرفع الجوع والفقر.
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