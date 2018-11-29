صناعة النواب: الرئيس السيسي حمى الفقراء من فاتورة الإصلاح

أشاد النائب محمد السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالقضايا التي استعرضها الدكتور محمد معيط وزير المالية مع شبكة بلومبرج الأمريكية، والتي أكد فيها أن مصر لن تطلب تمويلا إضافيا من صندوق النقد الدولى عندما ينتهى البرنامج الحالي الخاص باقتراض 12 مليار دولار، العام المقبل وأنها ستحافظ فقط على علاقة أكثر مرونة مع الصندوق لطمأنة المستثمرين.



كما أشاد "السلاب" في تصريحات للمحررين البرلمانين، اليوم الخميس، بتأكيد الشبكة الأمريكية بأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتي بدأت بتحرير عملتها فى نوفمبر 2016، مما ساعد على تأمين قرض صندوق النقد الدولي لدعم عملية الإصلاح الذي يهدف إلى خفض عجز الميزانية إلى 8.1% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول منتصف عام 2019، مؤكدًا أن تصريحات الدكتور محمد معيط وما أكدت عليه الشبكة الامريكية هو دليل قاطع على نجاح مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى تنفيذ برنامج ومسيرة الاصلاح الاقتصادي.



وأكد النائب محمد السلاب ان عدم طلب مصر لأى تمويل اضافى من صندوق النقد الدولى فى ضوء تصريحات وزير المالية انما هو دليل قاطع على نجاح سياسات مصر الاقتصادية وانها تسير فى الطريق الصحيح مؤكدا ان مصر هو الدولة الوحيدة التى نجحت في تنفيذ برنامج اصلاحي رفيع المستوى نجح فيه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى عدم تحميل الفقراء والبسطاء من الشعب المصرى العظيم اى اعباء اضافية خلال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي من خلال توسيع نطاق الحماية الاجتماعية لحماية الطبقات الكادحة من تحمل فاتورة الاصلاح الاقتصادى.



وقال " السلاب " ان الدكتور محمد معيط وزير المالية يستحق التحية لانه نجح بكل كفاءة واقتدار فى ادارة وزارة المالية باسلوب علمى وغير تقليدى ونجح فى توفير اى اعتمادات مالية اضافية من خارج الموازنة العامة للدولة لدعم الخدمات الاجتماعية وتوفير السلع الاساسية والتموينية والخدمات الصحية خاصة الادوية للمواطنين من محدودى الدخل وغير القادرين.



وأشاد النائب محمد السلاب بدور الشعب المصرى العظيم فى تحمل تبعات الاصلاح الاقتصادى وصبره وجلده مؤكدا انه هذا الشعب يستحق وصف الرئيس السيسى له امام العالم كله بأنه بطل الاصلاح الاقتصادى المصرى.