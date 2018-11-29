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رياضة

نادي القناة يواجه الشمس بتشكيل هجومي

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 02:34 م
صدى البلد
عبدالله هشام
أعلن أبو طالب العيسوي، المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بنادي القناة، لمواجهة الشمس بعد قليل ضمن منافسات الجولة الـ11 ضمن منافسات مسابقة الدوري القسم الثاني.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمي : محمد طلبه

الدفاع : محمد طالب - اسلام سيد - احمد جمال - محمد عبدالستار

الوسط : خالد الحسيني - عصام عابدين - احمد جمال - اسلام زيادة

الهجوم : اسلام نبيل - علي شوقي
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