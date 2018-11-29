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التعليم العالى: نتعاون مع مستشفيات وزارة الصحة لسد العجز .. فيديو

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 02:46 م
صدى البلد
شيماء مجدي
قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، إن الوزارة تتعاون مع وزارة الصحة بشكل يومى فى كثير من المجالات وتحديدًا فى مجال العلاج وسد العجز عبر 110 مستشفيات جامعية.

وأوضح "عبد الغفار" خلال كلمته بمؤتمر صحفى للإعلان عن تفاصيل المرحلة الثانية لمبادرة 100 مليون صحة، اليوم الخميس، أن التعليم العالى يتعاون مع مستشفيات وزارة الصحة فى سد الفجوات والعجز بما يسمح بتقديم خدمة صحية متميزة.

وأشار "وزير التعليم العالي" إلى أن الوزارة تتعامل مع 2.5 مليون مريض، لافتًا إلى أن وزارة الصحة تسخر امكانياتها كاملة لإجراء الفحص الطبى على أكبر عدد من الفئات المستهدفة.

وتابع: "تم إجراء 60 عملية زراعة كبد، و125 عملية زراعة كُلى من خلال مستشفيات وزارة التعليم العالى".
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