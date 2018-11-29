وزارة الشباب والرياضة تنفذ دورة صقل مدرسي التربية الرياضية



تنفذ وزارة الشباب والرياضة دورة صقل مدرسي التربية الرياضية بنين وبنات من القائمين على تنفيذ المشروعات الخاصة بالإدارة العامة للتعليم العام والازهري بمشاركة 85 مشارك بالمركز الأولمبي بالمعادي خلال الفترة من 28 نوفمبر الى 1 ديسمبر المقبل.



يهدف المشروع الي الارتقاء بالكفاءة المهنية لمدرسي التربية الرياضية، والتأكيد على نشر الثقافة الرياضة من خلال التعامل المباشر مع الطلبة داخل المدارس.



يتضمن البرنامج محاضرات نظرية وحلقة نقاش للمشروعات والبرامج المنفذة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وقطاع المعاهد الازهرية في وجود أساتذة كليات التربية الرياضية والمتخصصين في الاعداد البدني العام والإصابات الرياضية والترويح الرياضي والأنشطة والبرامج وكيفية التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة والتنظيم والإدارة.

