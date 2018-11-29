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محافظات

إزالة 4546 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالمنيا

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 04:12 م
إزالة تعديات
إزالة تعديات
أيمن رياض
قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إن الوحدات المحلية بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية وقوات الأمن أزالت خلال الفترة من 26-28 نوفمبر لحملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية الخاصة 4546 حالة تعد على مساحة 171 فدانا وذلك تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية بتنظيم حملات مكبرة لإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية الخاصة في الفترة من 26 نوفمبر وحتى 5 ديسمبر القادم.

أوضح التقرير الذي أعده مركز معلومات التنمية المحلية على المحافظ أن الحملات أسفرت عن إزالة 3466 حالة إزالات بسيطة على مساحة 109 فدانا وكذلك 1019 حالة لازالات متوسطة على مساحة 40 فدانا، كما أزالت 61 حالة إزالة جسيمة على مساحة 56 قيراطا بمراكز المحافظة التسعة. وتواصل الوحدات المحلية جهودها في حملات إزالة التعديات البسيطة والمتوسطة وكذلك التعديات الجسيمة.

وكان المحافظ قد وجه بتسخير كافة إمكانيات المحافظة للمشاركة في حملات الإزالة المكبرة وتنفيذ قرارات الإزالة والتصدي لحالات التعدي على الأراضي الزراعية للحد من تلك الظاهرة التي تُهدّد الاقتصاد الزراعي، سواء بالبناء أو التشوين أو التجريف، مشددًا على التعامل الفوري والحاسم مع أي حالة تعد وإزالتها في المهد وذلك بالتنسيق مع قوات الأمن والأجهزة المعنية، وتنفيذ القانون بكل حزم ومنع ظهور أي مباني عشوائية.
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