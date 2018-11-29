ثقافة البحيرة تحتفل بيوم الطفولة على المسرح الروماني بمكتبة دمنهور

نظم قصر ثقافة الطفل فرع البحيرة، احتفالا باليوم العالمي للطفولة، اليوم الخميس، بالمسرح الروماني بمكتبة مصر العامة بدمنهور، وذلك بمشاركة طلاب "مدارس المحبة، والثانوية بنات، وزمزم الابتدائية، ومدرسة عمر الوكيل الثانوية" تحت رعاية اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، والدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.



وأوضح أحمد هواش مدير المكتبة، أن برنامج الحفل تضمن فقرات غنائية واستعراضية، بدأ بمشاركة مواهب متعددة من طلاب مدرسة أحمد زويل الثانوية بنين، فرقة البحيرة للموسيقي العربية بقيادة هاني زين الدين، التي قدم مطربيها العديد من الفقرات الغنائية علي مسرح الروماني.



وأضاف أن فرقة طلائع البحيرة للفنون الشعبية ومدربها فتحي سعيد شاركا فى الاحتفالية بالعديد من الفقرات الفنية، منها عرض في حب مصر، التنورة .