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أخبار البلد

مسئول سعودي: جولة بوحدات العربية للتصنيع للتعرف على الإمكانات التكنولوجية

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 05:46 م
صدى البلد
كريم الخطيب
أشاد المهندس محمد القاضي رئيس المؤسسة العامة للصناعات العسكرية السعودية بدور مصر القيادي والهيئة العربية للتصنيع بما لديها من تاريخ عروبي وإمكانات مُتقدمة تؤهلها لتوطين تكنولوجيا صناعية حديثة قابلة للتطوير والابتكار.

ورحب القاضي خلال تصريحات صحفية، بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع في إطار توجيهات الأمير محمد بن سلمان بأهمية تعزيز التعاون مع مصر، مشيرا إلى أن مؤسسة الصناعات العسكرية السعودية تشارك بمعرض الأمن والدفاع الدولي إيدكس والتي تعد فرصة لتحقيق الاستفادة المشتركة من الخبرات العالمية في مجال التسليح والصناعات الدفاعية.

وتابع: "حققنا طفرة في صناعات الطاقة والبتروكيماويات، ونسعي بقوة لتحقيق تقدم في الصناعات العسكرية والتي لها تاريخ ممتد بالمملكة".

وأضاف: "سنقوم بجولة بعدد من وحدات الهيئة للتعرف ميدانيا علي الإمكانات والقدرات التكنولوجية لتحقيق الاستفادة المشتركة".
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