ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

بين الناس

استجابة لشكاوى المواطنين.. رئيس حي المرج يقود حملة لإزالة الإشغالات من شارع الفيروز ..صور

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 03:49 م
صدى البلد
كريم ناصر
استجابة لشكاوى المواطنين المقدمة على موقع "صدى البلد"، قرر المهندس علي عبد الله، رئيس حي المرج، شنّ حملة لرفع الإشغالات من شارع "الفيروز" أمام مزلقان العشرين بمعرفة إدارة الإشغالات بالحي، وجرى رفع السيارات المتهالكة بالشارع التي تعوق حركة المرور. 

وطالب رئيس الحي المواطنين بالتعاون مع أجهزة الحي وعدم إلقاء القمامة بالشوارع وعدم إقامة حواجز حديدية والالتزام بالسلوك الحضاري حفاظًا على المظهر الحضاري. 

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
استجابة لشكاوى المواطنين.. رئيس حي المرج يقود حملة لإزالة الإشغالات من شارع الفيروز ..صور
استجابة لشكاوى المواطنين.. رئيس حي المرج يقود حملة لإزالة الإشغالات من شارع الفيروز ..صور
استجابة لشكاوى المواطنين.. رئيس حي المرج يقود حملة لإزالة الإشغالات من شارع الفيروز ..صور
loading...

ترشيحاتنا

لأول مرة سوما تكشف عن مرضها وسبب غيابها السنوات الماضية .. فيديو

بشرى لجماهير الأهلى.. أزارو جاهز لمواجهة بتروجت

الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية على تلك المناطق.. فيديو

الصحة تعلن موعد بدء إجراء تحليل فيروس سي لطلاب إعدادي وثانوي

أردوغان يستعد لاعتقال قادة المعارضة.. ويطالب البرلمان برفع الحصانة عنهم

محمد صلاح أمام الفرق الكبيرة هذا الموسم.. شاهد مشافش حاجة

استبعاد جهاد جريشة من إدارة إياب نهائى الكونفيدرالية الإفريقية بسبب المصرى

سباق الموت في قطر.. لحظات صادمة لطفل يقتل أبا دهسًا

الجبلاية يصدم بتروجت قبل مواجهة الأهلي في الدوري الممتاز

المدير الفني للنجوم عن إصابة كينو: شعرت بالحزن بعد الهزيمة من بيراميدز

نجم الأهلي يكشف موعد الإعلان عن المدير الفني الجديد

أزمة بين قطر وبريطانيا بسبب جريمة اغتصاب وحشية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أول ظهور لأحمد فلوكس وهنا شيحة بعد زواجهما

تموين الجيزة يحبط طهي 100 كيلو لحوم ودواجن فاسدة في مطعم شهير بالهرم.. صور

إحباط تهريب 494 كيلو فضة و15 كيلو ذهب بمنفذ السلوم البري.. صور

الرئيس السيسي يمنح وسام الرياضة لأبطال مصر.. فيديو وصور

هبة إدريس: لعبت على نفسية المرأة بفن ماندالا في مجموعة شتاء 2019

فيديو

دراسة سويدية تؤكد: تربية الكلاب تقي من أمراض القلب.. فيديو
نهال نبيل: التعاون مع أخي أضاف لي مفاجأة.. فيديو
الرئيس السيسي يستقبل الأبطال الرياضيين في الاتحادية ويمنحهم الأوسمة.. فيديو
بالفيديو.. تطور العلاقات الاقتصادية المصرية - السعودية
مدبولي: اكتشاف 7 % مصابين بأمراض السكر والضغط والسمنة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟