استجابة لشكاوى المواطنين.. رئيس حي المرج يقود حملة لإزالة الإشغالات من شارع الفيروز ..صور

استجابة لشكاوى المواطنين المقدمة على موقع "صدى البلد"، قرر المهندس علي عبد الله، رئيس حي المرج، شنّ حملة لرفع الإشغالات من شارع "الفيروز" أمام مزلقان العشرين بمعرفة إدارة الإشغالات بالحي، وجرى رفع السيارات المتهالكة بالشارع التي تعوق حركة المرور.





وطالب رئيس الحي المواطنين بالتعاون مع أجهزة الحي وعدم إلقاء القمامة بالشوارع وعدم إقامة حواجز حديدية والالتزام بالسلوك الحضاري حفاظًا على المظهر الحضاري.



